В Одессе конфликт из-за кошки закончился стрельбой

Получивший ранение из «травмата» мужчина утверждает, что супруга его обидчика работает в правоохранительных органах.

В Киевском районе Одессы между местными жителями произошел конфликт со стрельбой из-за кошки, севшей на капот иномарки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сам инцидент произошел еще на прошлой неделе во дворе многоэтажки на ул. Академика Филатова. Во время конфликта телесные повреждения получили оба участника конфликта.

Как отмечается, получив сообщение о происшествии, следственно-оперативная группа выехала на место. Предварительно установлено, что семья одесситов подошла к своему автомобилю. Женщина с грудным ребенком на руках села в машину, а муж, увидев на капоте кошку, отогнал ее.

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«Увидев это, местный житель, который стоял неподалеку, затеял с водителем ссору, началась драка. После чего глава семьи сел за руль, а его оппонент, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон слезоточивый газ из баллончика, попав при этом в глаза водителя», - сообщили в главке.

Водитель вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил из травматического пистолета, ранив оппонента (травмировал ребро). Оба мужчины обратились за медицинской помощью.

По данному факту начаты два уголовных производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

После получения результатов судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о тяжести нанесения телесных повреждений, причиненных обоим участникам конфликта.

Мужчина, получивший ранение из пистолета, в социальных сетях распространил свое видеообращение, в котором заявляет, что водитель автомобиля Mazda изо всех сил ударил кулаком кошку, сидящую на капоте. В результате, животное кубарем слетело с автомобиля. Потерпевший подтверждает, что сделал из-за этого замечание водителю, на что тот отреагировал очень агрессивно, заявив, что «это будет не первый кот, которого он убьет».

Мужчина также утверждает, что супруги оскорбляли его, в том числе, допуская антисемитские высказывания, а ранение из пистолета он получил в спину, что привело к травме в виде перелома ребра и повреждению легкого.

По словам потерпевшего, прибывшая на место полиция «просто поговорила» со стрелком, после чего тот ушел домой. Раненый утверждает, что в полиции пытаются «замять дело», так как супруга водителя работает в правоохранительных органах.