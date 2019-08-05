Стрельба в курортной Кирилловке: один из пострадавших скончался в больнице

Правоохранители установили участников конфликта.

В результате конфликта со стрельбой в курортном поселке Кирилловка Запорожской области в больнице скончался один из трех пострадавших.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

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«Сегодня утром в больнице скончался мужчина, получивший ножевое ранение в грудь. Жизни двоих других пострадавших ничего не угрожает», - говорится в сообшении.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 10:00 в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими произошел конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями были доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.