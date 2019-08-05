На Киевщине таксист приковал пассажира цепью из-за долга

Пассажир задолжал за поездку семь тысяч гривень.

На Киевщине задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале из-за долга.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В полиции Киевщины обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале.

Установлено, что он заказал такси, чтобы добраться Сум. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако, пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему на встречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении. После этого они вернулись в Киев, но в столице также не удалось заполучить деньги. Всего пассажир задолжал за поездку семь тысяч гривень.

В результате водитель решил «выбить» деньги с пассажира и отвез его в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл. Потерпевший нашел в помещении инструменты, благодаря чему, ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел семь часов.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошел ужасный инцидент. Мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее.