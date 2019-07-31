В Киеве таксист избил и изнасиловал пассажирку - СМИ

Помимо этого, мужчина заставил пострадавшую перевести деньги ему на карту.

В ночь на 31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошел жуткий инцидент. Мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее.

После совершения преступления водитель скрылся. Пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию. Вызов на линию экстренных служб поступил около 01:40, сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, девушка словила попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками Uklon. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе.

Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на счет мужчины и после этого уехал.

Что именно произошло и подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине мужчина изнасиловал 8-летнюю падчерицу.