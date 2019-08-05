Жуткое ДТП под Киевом: погиб сотрудник Государственной службы охраны (фото, видео)

Водитель на скорости влетел во внедорожник.

Ночью в воскресенье, 4 августа, в Боярке, под Киевом на перекрестке столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes.

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Водитель Aveo не успел затормозить и врезался во внедорожник, который остановился на светофоре, пишет Информатор.

Авария произошла около 22:00. По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские, водитель Mercedes остановился на красный свет светофора. В этот момент в него и влетел седан Chevrolet. В результате столкновения водитель Aveo получил серьезные травмы. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти, мужчина умер.

Как сообщили правоохранители, погибшим оказался сотрудник Государственной службы охраны.

Напомним, 1 августа в Киеве автомобиль госохраны влетел в дерево – водитель скончался от сердечного приступа .