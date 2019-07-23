В Киеве мужчина украл деньги из незапертой машины инкассаторов

Ограбление произошло, пока инкассаторы заправляли банкомат.

В Киеве вор воспользовался незапертой дверью и вынес из инкассаторского автомобиля пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат.

Об этом сообщает столичная полиция.

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Инцидент произошел на улице Митрополита Липковского.

По данным полиции, когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, распахнув дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители разыскивают злоумышленника. В то же время в полиции не уточняют сумму, которая была украдена из машины.

Как сообщал УНИАН, во Львове неизвестные совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, который перевозил деньги в банковское учреждение, и завладели средствами в сумме более 300 тыс. гривень.