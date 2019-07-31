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В Бердичеве трое мужчин в масках напали на дом пенсионеров, связали их и ограбили

11:23, 31 июля 2019
Происшествия
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Нападавших ищет полиция / фото: pixabay.com

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, лица нападавших были закрыты Балаклаве.

Нападение произошел 30 июля около 3-х часов ночи.

Преступники избили супругов и, связав их, угрожали расправой. Из шкафа пенсионеров нападавшие забрали тысячу долларов, золотые украшения и скрылись.

Под утро пострадавшие смогли самостоятельно вызвать полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место, однако быстро задержать злоумышленников не удалось. Сейчас их ищут. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

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Теги: #Житомирщина#ограблениепогода в Житомире