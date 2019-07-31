В Бердичеве трое мужчин в масках напали на дом пенсионеров, связали их и ограбили

Из шкафа пенсионеров нападавшие забрали тысячу долларов и золотые украшения.

В Бердичеве Житомирской области 30 июля ночью трое мужчин совершили нападение на частный дом пенсионеров, связали их и ограбили.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, лица нападавших были закрыты Балаклаве.

Нападение произошел 30 июля около 3-х часов ночи.

Преступники избили супругов и, связав их, угрожали расправой. Из шкафа пенсионеров нападавшие забрали тысячу долларов, золотые украшения и скрылись.

Под утро пострадавшие смогли самостоятельно вызвать полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место, однако быстро задержать злоумышленников не удалось. Сейчас их ищут. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).