В Бердичеве трое мужчин в масках напали на дом пенсионеров, связали их и ограбили
11:23, 31 июля 2019Происшествия
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Из шкафа пенсионеров нападавшие забрали тысячу долларов и золотые украшения.
Нападавших ищет полиция / фото: pixabay.com
В Бердичеве Житомирской области 30 июля ночью трое мужчин совершили нападение на частный дом пенсионеров, связали их и ограбили.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, лица нападавших были закрыты Балаклаве.
Нападение произошел 30 июля около 3-х часов ночи.
Преступники избили супругов и, связав их, угрожали расправой. Из шкафа пенсионеров нападавшие забрали тысячу долларов, золотые украшения и скрылись.
Под утро пострадавшие смогли самостоятельно вызвать полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место, однако быстро задержать злоумышленников не удалось. Сейчас их ищут. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).
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