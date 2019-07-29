В Одессе расследуют обстоятельства огнестрельного ранения нацгвардейца в райсуде
На территории Киевского районного суда Одессы боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение.
Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах региона, ЧП имело место сегодня утром.
«Получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий, он госпитализирован», - сообщил правоохранитель.
В пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины сообщили, что во время несения службы в Киевском райсуде личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел.
«Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия вызвана СОГ (следственно-оперативная группа – УНИАН) и скорая помощь», - сообщили в пресс-службе.
В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование.
В пресс-службе райсуда УНИАН данную информацию подтвердили, подчеркнув, что сотрудники суда не имеют доступа в караульное помещение, поэтому пока не могут уточнить, что именно произошло.