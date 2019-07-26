В Черновицкой области упал дельтаплан, пострадали два человека

Летательный аппарат упал на приусадебный участок.

В Черновицкой области в результате падения дельтаплана госпитализированы двое мужчин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черновицкой области, инцидент произошел сегодня примерно в 10:00 в пределах села Погореловка Заставнивского района.

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Летательный аппарат упал на приусадебный участок.

«Местные жители сразу сообщили о чрезвычайном происшествии в соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, сотрудники местного отдела полиции и спасатели управления ГСЧС Украины в Черновицкой области», – сообщили в пресс-службе.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу.

Личности потерпевших и обстоятельства падения выясняются. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.