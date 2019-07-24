В Киеве педофил пытался изнасиловать ребенка прямо в подъезде: раздел и душил

После неудачной попытки изнасилования преступник скрылся.

В Оболонском районе Киева преступник напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

ЧП произошло днем 23 июля, сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Девочка шла к дому своей бабушки, когда заметила, что за ней идет неизвестный мужчина. Он зашел за ней в подъезд, а затем в лифт.

Читайте такжеВ Донецкой области девочка забеременела от дедушки-насильника, пока мать была на заработках

Преступник вышел на том же этаже, а когда девочка зашла в тамбур, напал на нее и бросил на пол. Девочке удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь. Начал душить, а потом заставил раздеться.

После неудачной попытки изнасилования он скрылся.

По информации источника СМИ, напавшему на девочку на вид около 25-27 лет, рост около 180-190 см, худощавый, волосы средней длины, темная борода. Разговаривал на русском языке.

Полиция предпринимает все меры для поимки преступника.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина пытался утопить женщину в Русановском канале.