В Киеве мужчина пытался утопить женщину в Русановском канале

Полицейские задержали подозреваемого через несколько часов возле метро «Левобережная», он был полностью раздет и вел себя неадекватно.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 молодчику, который пытался утопить женщину в Русановском канале, объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что 19 июля примерно в 06.30 подозреваемый во время пробежки возле Русановского канала увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в водоем и начал целенаправленно плыть к потерпевшей. Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха около 1 минуты. Когда женщине удалось вынырнуть на поверхность, она начала просить его остановиться. Однако человек продолжил нажимать обоими руками на голову потерпевшей, вследствие чего последняя вновь оказалась под водой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз Русановского канала в Киеве достали тело мужчины

Чтобы спаслись, женщина сделала вид, что тонет, под водой отплыла от подозреваемого на несколько метров и, оказавшись на безопасном расстоянии, добралась до противоположного берега.

"Подозреваемого, который сразу покинул место происшествия, через несколько часов полицейские задержали возле станции метро "Левобережная". Он был полностью раздет и вел себя неадекватно", - сообщили в прокуратуре.

По согласованию с прокурором следователями Днепровского управления полиции 29-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений).

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Также решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.