цей матеріал доступний українською

В Одесской области "заминировали" несколько избирательных участков

15:57, 21 июля 2019
Происшествия
21 0
Правоохранители проверяют участки на предмет минирования / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, днем поступила информация о заминировании школы в Киевском районе Одессы - на пр. Академика Глушко, где расположен избирательный участок.

Читайте такжеВ Житомирской области возле избирательного участка задержали трех вооруженных мужчин

Аналогичное сообщение проверяется в городе Кодыма.

Кроме того, поступило сообщение о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе области.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В то же время в полиции проинформировали, что сообщение о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе Одесской области (139 избирательный округ) не подтвердилось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #минирование#парламентские выборы 2019