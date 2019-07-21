В Одесской области "заминировали" несколько избирательных участков

Информация о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе не подтвердилась.

В Одессе и Одесской области полиция проверяет сообщение о минировании еще шести избирательных участков.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, днем поступила информация о заминировании школы в Киевском районе Одессы - на пр. Академика Глушко, где расположен избирательный участок.

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Аналогичное сообщение проверяется в городе Кодыма.

Кроме того, поступило сообщение о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе области.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В то же время в полиции проинформировали, что сообщение о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе Одесской области (139 избирательный округ) не подтвердилось.