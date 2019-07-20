Военнослужащие проверяют информацию о присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны

В Facebook распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск.

Военнослужащие проверяют информацию о присутствии российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

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Об этом пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (61 ОПЕБр) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

«В социальной сети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украино-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск.

О наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней», - сказано в сообщении.

В бригаде заверили, что факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется.

«В случае его подтверждения, 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - подчеркнули в пресс-службе.