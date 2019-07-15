Кто и зачем убил воздушного инструктора Владимира Путина?

Этот вопрос не дает покоя многим. Ниточка тянется в спецслужбы США и Великобритании, но это и так понятно, а вот зачем они пошли на столь дерзкое международное преступление, предстоит разобраться. Сделаем это вместе.

Как известно, вчера в результате крушения частного легкого вертолета производства американской(!) компании Robinson в Московской области погибли два человека - какой-то козел и глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Валентинович Никитин, более известный как личный инструктор президента РФ Владимира Путина по полетам со стерхами. На первый взгляд, все выглядит как несчастный случай - казалось бы, с кем из русских людей не бывает, выпил водки в вертолете, еще выпил водки, спел песню про «мне кажется порою, что солдаты», перепутал верх и низ, взмыл, казалось, в небо птицею, да влупился в землицу русскую, ни пяди коей врагу не отдавахом, разлетелись косточки по травинушке, плачут детушки, да хахлы глумихося.

Во-первых, страшно подумать, что было бы, напои Никитин российского президента до поросячьего визга и столкни на мотоциклетном дельтаплане с обрыва в далеком 2012 году, - чей бы тогда был Крым?

Однако в данном случае, напомним, речь идет не абы о ком, а о личном инструкторе Владимира Владимировича Путина. Во-первых, страшно подумать, что было бы, напои Никитин российского президента до поросячьего визга и столкни на мотоциклетном дельтаплане с обрыва в далеком 2012 году, - чей бы тогда был Крым? Как бы выживали люди на Донбассе?.. Во-вторых, вертолет православного товарища Никитина был, как мы уже подчеркивали выше, американский, а значит, не только плохой, но и потенциально управляемый из ЦРУ. В-третьих, есть теория, что в ходе полуторагодичных тренировок на «летающей табуретке», как ласково называл путинский драндулет покойный, Владимир Владимирович закодировал Никитина, казалось, навсегда. Однако что мешало американским и британским спецслужбам подсунуть в вертолет ящик водки, от которого бы сорвался в штопор любой нормальный русский мужик? Да ничего.

Известно, что когда у Путина умирает какой-нибудь тренер, он начинает ходить один по Петербургу и корчить скорбные лица, совершенно беззащитный, но вряд ли тут дело в простом покушении

Впрочем, все это и так очевидные вещи. Интересно другое - зачем? Известно, что когда у Путина умирает какой-нибудь тренер, он начинает ходить один по Петербургу и корчить скорбные лица, совершенно беззащитный, но вряд ли тут дело в простом покушении, сколь бы изощренным оно ни было, ведь Путин - мастер восточных и западных единоборств и может легко надрать зад даже самому матерому иностранному шпиону (что он, собственно, неоднократно демонстрировал, будучи на службе в КГБ, просто об этом еще рано говорить), а в случае чего и улететь на дельтаплане, преследуя врага до самой границы. Дело тут, скорее, совсем в другом.

Как раз накануне катастрофы российские СМИ разнесли тревожную новость, что именно американские и именно британские спецслужбы (какое совпадение, не правда ли?) готовят особо циничную дезинформацию о Владимире Путине и его окружении с целью введения новых санкций. Предстоящий вброс бесстыдной лжи уже сейчас сравнивают со знаменитым «панамагейтом», в рамках которого пострадал от чудовищных наветов всемирно известный музыкант и финансовый виртуоз Сергей Ролдугин, который учил Путина играть на виолончели «Мурку», «Комбата» и ряд других классических произведений, - то есть, по сути, был музыкальным инструктором российского президента.

Тогда скандал закончился ожидаемым пшиком, потому что Ролдугин сказал, что у него ничего нет, и Путин сказал, что у Ролдугина ничего нет. Теперь ситуация, похоже, повторяется, но не приходится сомневаться, что британские и американские спецслужбы учли уроки Ролдугина. И поскольку они, похоже, решили списать на воздушного инструктора Никитина - держателя новых путинских офшоров - еще миллиардов пятьсот, то лучше бы его заранее убить, чтобы он ничего потом не опроверг. Наврут - и концы в воду. Сволочи.

Впрочем, вряд ли Западу помогут все эти грязные трюки. Владимиру Владимировичу, во-первых, не привыкать, во-вторых, компромат к нему все равно не пристает, потому что когда ты, к примеру, напал на соседнюю страну, официально отгрыз от нее целый кусок, а на другом перебил 15 тысяч человек и только-только по-настоящему вошел во вкус, не говоря уже о Сирии, Венесуэле, «жилетах» и прочем, то такие мелкие грешки, как очередная офшорочка, новое отравление или посильное вмешательство в чьи-нибудь выборы – уже не очень-то и заводят. За что же погиб великий авиаинструктор Никитин? За родину.

Всех желающих помочь украинской армии приумножить количество подвигов инструктора Никитина среди русских людей на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ