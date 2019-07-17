В Одесской области в результате ДТП погибли двое иностранцев (фото)

Погибшими оказались житель непризнанного Приднестровья и гражданка Молдовы.

В Одесской области в результате ДТП на автодороге «Одесса – Рени» погибли двое иностранцев.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 16 июля около 20.00 возле села Петродолинское Овидиопольского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Volkswagen и «ВАЗ», ехавших друг другу навстречу.

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В результате аварии водитель Volkswagen – житель непризнанного Приднестровья, а также его пассажирка – гражданка Молдовы – погибли на месте. Водителя «ВАЗ» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства столкновения.