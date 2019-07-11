СМИ назвали имена людей, которые забрались на купол Рады

Ранее сообщалось, что мужчина в костюме, похожий на президента Зеленского, залез на купол Верховной Рады.

Человеком, который забрался на купол здания Верховной Рады, якобы оказался Петр Боднар, бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственную информацию. Утверждается, что компанию на крыше ему якобы составила глава секретариата Парубия Татьяна Подольская.

Ранее сообщалось, что мужчина в костюме, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, залез на купол Верховной Рады. Судя по обнародованным в соцсетях фотографиям очевидцев, вместе с ним на крыше оказалась некая девушка.