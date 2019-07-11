Похожий на Зеленского человек залез на купол Рады (фото)
10:29, 11 июля 2019Происшествия
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На одном из кадров неизвестный мужчина делает селфи с крыши парламента.
Мужчина в костюме опирается на поручень на куполе парламента / фото: Михаил Голуб/Facebook
Мужчина в костюме, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, залез на купол Верховной Рады.
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Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Голуб.
На них видно, как мужчина опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи.
«Зеленский записывает новое селфи-видео», - написал автор поста.
Анна Духлий/Facebook
Фото: Михаил Голуб/Facebook
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