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Похожий на Зеленского человек залез на купол Рады (фото)

10:29, 11 июля 2019
Происшествия
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Мужчина в костюме опирается на поручень на куполе парламента / фото: Михаил Голуб/Facebook

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Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Голуб.

На них видно, как мужчина опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи.

«Зеленский записывает новое селфи-видео», - написал автор поста.

 Анна Духлий/Facebook
Фото: Михаил Голуб/Facebook

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Теги: #Рада#Владимир Зеленскийпогода в Киеве