Похожий на Зеленского человек залез на купол Рады (фото)

На одном из кадров неизвестный мужчина делает селфи с крыши парламента.

Мужчина в костюме, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, залез на купол Верховной Рады. Читайте также«Позвоню Баканову по поводу этого черта»: Зеленский хочет обратиться в СБУ по вопросу чиновника Годунка (видео) Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Голуб. На них видно, как мужчина опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи. «Зеленский записывает новое селфи-видео», - написал автор поста.

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