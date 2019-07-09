На шахте в Покровске погиб горняк

Местная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

На территории обособленного подразделения "Шахта "Котляревская" государственного предприятия "Селидовуголь" во время работ оторвался и ударил по ногам 44-летнего горняка один из элементов секции крепи, от полученных травм мужчина скончался на месте.

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Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Донецкой области, это произошло вчера, 8 июля, в 22:55 во время доставки лебедкой секции для монтажа механизированного комплекса лавы.

Погибший работник контролировал этот процесс.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели горняка, проводится под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры.

В июне сообщалось, что в шахте "Центральная" ГП "Торецьквугілля" (г.Торецк, Донецкая обл.) произошел обвал породы, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.