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"Тут сидишь, на*уй, ты понял?": полицейский заставил приседать задержанного (видео)

11:51, 09 июля 2019
Происшествия
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Мужчина, не сопротивляясь, начал приседать / скриншот

Видео с инцидентом выложил на своей странице в Facebook Анатолий Качур.

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Сотрудник правоохранительного органа подошел к забившемуся в угол мужчине и стал угрожать дубинкой: "Ты не домой идешь, на*уй, ты тут сидишь, на*уй, ты понял? А то сейчас будешь по голове брать, на*уй".

Затем он заставил задержанного приседать.

"Выровняйся! Ровно приседай", - требовал работник полиции.

По данным Главреда, после публикации ролика издевательства над задержанным, в полиции отстранили двух полицейский и руководство Ямпольского отделения полиции от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования.

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Теги: #полиция#избиениепогода в Виннице