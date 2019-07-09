"Тут сидишь, на*уй, ты понял?": полицейский заставил приседать задержанного (видео)
11:51, 09 июля 2019Происшествия
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В полиции отстранили двух полицейский и руководство Ямпольского отделения полиции от исполнения служебных обязанностей.
Мужчина, не сопротивляясь, начал приседать / скриншот
В Ямпольском отделении полиции Винницкой области полицейский ударил задержанного дубинкой и заставил его приседать.
Видео с инцидентом выложил на своей странице в Facebook Анатолий Качур.
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Сотрудник правоохранительного органа подошел к забившемуся в угол мужчине и стал угрожать дубинкой: "Ты не домой идешь, на*уй, ты тут сидишь, на*уй, ты понял? А то сейчас будешь по голове брать, на*уй".
Затем он заставил задержанного приседать.
"Выровняйся! Ровно приседай", - требовал работник полиции.
По данным Главреда, после публикации ролика издевательства над задержанным, в полиции отстранили двух полицейский и руководство Ямпольского отделения полиции от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования.
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