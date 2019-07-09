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На Харьковщине в ДТП погиб 9-летний ребенок (видео)

09:27, 09 июля 2019
Происшествия
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Машина налетела на забор / фото hk.npu.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области погибла 9-летняя девочка. Авария произошла в Нововодолажском районе на автодороге сообщением «Харьков-Красноград-Перещепино».

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, 8 июля автомобиль «Renault» под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение.

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В машине ехала семья – родители и две 9-летние дочери. В результате ДТП 30-летнюю женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в больницы Харькова. Еще одна девочка погибла на месте аварии.

В настоящее время следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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Теги: #дети#ДТП#Харьков#Харьковская областьпогода в Харькове