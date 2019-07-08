Недалеко от Львова столкнулись две фуры и автобус: трое госпитализированных

В больницу доставили водителя и двух пассажиров автобуса сообщением «Львов – Киев».

В пригороде Львова в результате столкновения двух грузовых автомобилей и пассажирского автобуса пострадали три человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июля около 22.50 в селе Гамалеевка Пустомытовского района, недалеко от Львова.

«Столкнулись грузовой автомобиль DAF, которым управлял 46-летний житель Ивано-Франковска, грузовик Volvo, за рулем которого находился 62-летний житель Закарпатья, и рейсовый автобус Setra сообщением «Львов-Киев» под управлением 40-летнего жителя Хмельницкой области. После столкновения водитель и двое пассажиров автобуса были доставлены в больницу, диагнозы уточняются», - отмечается в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Пока в полиции не сообщают возраст и место проживания пострадавших пассажиров автобуса.

Как сообщается на сайте ОО «Варта-1», по информации свидетелей происшествия, водитель грузовика DAF не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с фурой Volvo, которая, в свою очередь, столкнулась с автобусом Setra.