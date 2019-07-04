В Одесской области молдаванин изготавливал порно и развращал малолетних девочек - приглашал их "поиграть" (фото)

Во время обыска в жилище задержанного изъяли значительное количество фото- и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

В Одесской области гражданин Молдовы изготавливал порноматериалы и развращал малолетних девочек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам комплекса следственных розыскных действий 53-летний гражданин Молдовы задержан.

Читайте такжеПредлагал 500 евро за секс: в Одессе 42-летнего мужчину поймали при попытке развращения 9-летней девочки

«Мужчина проживает в с. Грибовка Одесской области. При сдаче жилья в аренду отдыхающим злоумышленник входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе «поиграть». Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий», - говорится в сообщении.

Во время обыска в жилище задержанного изъяли значительное количество фото- и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

Следственные действия продолжаются.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.