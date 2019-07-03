В Одесской области отец задушил сына, тело выбросил в выгребную яму (фото)

Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил из дома тело мертвого сына и бросил в выгребную яму.

В Одесской области в поселке Сарата 61-летний мужчина задушил своего 32-летнего сына, когда они оба находились в гостях у родственника — дяди погибшего.

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Тело отец выбросил в выгребную яму на огороде, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. "Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына. Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил из дома тело мертвого сына и бросил в выгребную яму", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Дядя погибшего в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ничего не видел.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения содержание под стражей. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня, по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в операции были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была найдена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.