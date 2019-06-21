Вскрылись жуткие подробности убийства 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой (фото, видео)

Соседи говорят: семьи подозреваемого и погибшей хорошо знакомы друг с другом, торговали вместе на рынке, буквально в соседних контейнерах.

По подозрению в убийстве и изнасиловании 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. СМИ узнали о нем странные подробности.

20 июня ему объявили о подозрении по четырем статьям УК: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - «похищение», «покушение на изнасилование несовершеннолетнего», «убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием» и «надругательство над телом», пишет "Думская".

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Тарасов уже дал признательные показания, а после его вывезли под усиленной охраной в Одессу в изолятор временного содержания, где мужчина будет дожидаться решения суда по мере пресечения.

"Николай был знаком с Дашей Лукьяненко и ее семьей. Перед преступлением он сделал покупку в контейнере семьи пострадавшей, увидел девочку и поспешил домой. Дождался Дашу, которая шла мимо его дома, направляясь на танцы. Позвал. Затащил в дом. Затем прямо в коридоре попытался изнасиловать, но девочка начала кричать. Перепугавшись, он ее задушил. Но и этого ему показалось мало – он ударил ее несколько раз ножом в горло. Затем надел мертвой на голову пакет, раздел ее, обмотал руки девочки скотчем и бросил в выгребную яму дворового туалета", — рассказал офицер полиции, принимающий участие в расследовании преступления.

Валентина Коренная и Анатолий Заборюк – соседи Тарасовых. Они подтвердили журналистам, что слышали детские крики, которые доносились из двора подозреваемого. Это было в 14:24-14:25.

«Закричал ребенок, пронзительно. И тут же затих. Я встревожился, взял саперную лопатку, пошел посмотреть, что происходит. Обошел дом Тарасовых, откуда послышался крик, но ничего подозрительного не увидел», — рассказывает Анатолий.

По словам Валентины Коренной, о детском крике она и сосед сообщили полиции в первый же день поисков Даши.

«На второй день после пропажи девочки у них (Тарасовых, — Ред.) провели обыск. Но ничего не нашли. Потом сделали еще один обыск и снова ничего не нашли. Лишь 19 июня полицейские пришли в третий раз и нашли тело Даши в выгребной яме», — говорит женщина.

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Соседи добавляют: семьи подозреваемого и погибшей хорошо знакомы друг с другом, торговали вместе на рынке, буквально в соседних контейнерах. Уже на следующий день Николай активно помогал волонтерам искать пропавшую девочку. И совершенно спокойно рассказывал, что в момент ее исчезновения (в 14:24 телефон девочки перестал отвечать на звонки) ничего не видел и не слышал, потому что мылся и жарил яичницу.

Николай – очень замкнутый парень, рассказывают знавшие его люди.

«Он жил в Одессе, учился в колледже компьютерных технологий. Приехал оттуда со странностями – в обычном общении был какой-то сонный. Но возбуждался, если разговор заходил о противоположном поле. Все свободное время проводил у компьютера, играл в DotA, лазил по всяким сайтам. Иногда помогал торговать своим родителям. Один раз съездил в Россию на заработки, но быстро вернулся. О его семье в селе всякие нехорошие слухи ходили: мол, отец лет пятнадцать назад сидел в тюрьме за изнасилование», — говорит знакомый Тарасовых Виктор.

Еще один местный житель Юрий рассказал, что как-то раз застал Николая за развратными действиями: «Видел, как он следил за двумя школьницами. Спросил, зачем он это делает. Коля не ответил и убежал. Мои приятели поговаривают, что видели, как он раздевался на окраине поселка перед девчонками. Поэтому с ним ни я, ни мои друзья особо не общались».

Тарасовы все это отрицают, хотя признают, что он, действительно, был замкнутым.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.