Во Львове на территории развлекательного центра дерево упало на людей: пятеро травмированных

В числе пострадавших трое детей 3, 4 и 15 лет.

Во Львове на территории развлекательного центра дерево упало на людей, в результате чего были травмированы пятеро из них, в том числе трое детей.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, инцидент произошел 25 июня около 20.30 в пгт Брюховичи по улице Широкой, 4 (Шевченковский район Львова) на территории реколекционно-развлекательного центра Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви «Светлица».

В медицинские учреждения Львова обратились пять человек, в том числе дети 3, 4 и 15 лет. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.