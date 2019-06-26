Под Киевом сгорел склад с секонд-хендом (фото, видео)

Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м удалось локализовать, жертв и пострадавших нет.

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района горят склады с секонд-хендом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании в складском здании на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с г. Киевом (на территории бывшего резинового завода) поступил в 19:30.

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Возгорание произошло на площади 2 тыс. 500 кв. м (общая площадь складов - 3 тыс. 500 кв. м).

По состоянию на 21:30 пожар удалось локализовать. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 70 человек и 14 единиц техники ГСЧС. Создается резерв сил.

Отмечается, что есть угроза попадания продуктов горения на территорию Киева.

"Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях есть угроза попадания продуктов горения в Святошинский район г. Киев. Аварийно-спасательные службы и экологи делают системно замеры воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы.