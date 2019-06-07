В Киеве горела бывшая автобаза
08:22, 07 июня 2019Происшествия
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Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля возле здания-ангара и металлическая пристройка.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров / фото: пресс-служба ГСЧС
Столичные пожарные ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.
Сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34, что в Днепровском районе столицы, поступило в пятницу, 7 июня, в 02:35.
Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара и металлическая пристройка к ангару на площади 120 квадратных метров, в котором находился легковой автомобиль.
Фото: пресс-служба ГСЧС
В 03:17 пожар удалось локализовать, а в 03:24 - ликвидировать. К счастью никто не пострадал.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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