В Киеве горела бывшая автобаза

Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля возле здания-ангара и металлическая пристройка.

Столичные пожарные ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

Сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34, что в Днепровском районе столицы, поступило в пятницу, 7 июня, в 02:35.

Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара и металлическая пристройка к ангару на площади 120 квадратных метров, в котором находился легковой автомобиль.

В 03:17 пожар удалось локализовать, а в 03:24 - ликвидировать. К счастью никто не пострадал.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.