В Запорожской области избили двух полицейских

На участкового и следователя, которые возвращались в Васильковке домой, группа злоумышленников напала после замечания за брошенную на дорогу стеклянную бутылку, отметили в Нацполиции.

19 июня в Васильковке Запорожской области избили двух полицейских. Об этом проинформировали в Национальной полиции Украины.

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"Старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились – начал вести себя еще наглее. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. В результате нападения полицейские получили тяжелые телесные повреждения, также нападавшие отобрали личные вещи правоохранителей", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что нападение было внезапным. В результате один из полицейских, получив удар по голове и туловищу, потерял сознание. Злоумышленники забрали документы правоохранителей и скрылись на автомобиле.

У пострадавших – тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 345 (насилие по отношению к работнику правоохранительного органа), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Главными участниками нападения оказались местные жители, братья 1994-го и 2003 года рождения. Им заочно объявили подозрение. Позже одного из братьев задержали.

Старший из братьев объявлен в розыск.

Забранные вещи возвращены.