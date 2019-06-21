Била по лицу: в Харькове к трем годам за решеткой приговорили няню за пытки девочки с ДЦП

Женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо.

Дзержинский районный суд Харькова приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая пытала ребенка с инвалидностью.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно информации ведомства, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки-инвалида детства с ДЦП. Она пожаловалась, что няня девочки воспитывает её ребенка побоями. Женщина предоставила также видеозапись, подтверждающий её слова.

«Мать ребенка рассказала, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения. После этого установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем», - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства были установлены все ужасные подробности происходившей с ребенком трагедии.

«Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол», - рассказали в прокуратуре.

Проведенная экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Кроме того, нанесение телесных повреждений девочке так же подтвердили эксперты.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не раскаивалась.

В прокуратуре добавили, что, учитывая характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления и личность обвиняемой, прокурор просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - 5 лет лишения свободы.

«После изучения всех материалов будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы», - отметили в ведомстве.