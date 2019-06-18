В Днепре мужчина вывел кондуктора из трамвая и избил камнем

Мужчина несколько раз ударил кондуктора камнем по голове.

В Днепре мужчина несколько раз ударил камнем кондуктора трамвая, так как не хотел платить за проезд.

Читайте такжеВ России потерявшего сознание мужчину вынесли из трамвая, положили на асфальт и уехали (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

«Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову», - написал он.

Заместитель мэра утверждает, что нападающего уже задержали.

Как сообщал УНИАН, в Чите РФ кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства.