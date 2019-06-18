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В Днепре мужчина вывел кондуктора из трамвая и избил камнем

10:18, 18 июня 2019
Происшествия
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Хулиганом оказался 37-летний мужчина / Михаил Лысенко/Facebook

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

«Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову», - написал он.

Заместитель мэра утверждает, что нападающего уже задержали.

Как сообщал УНИАН, в Чите РФ кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства. 

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Теги: #Днепр#избиениепогода в Днепре