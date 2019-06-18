В Днепре мужчина вывел кондуктора из трамвая и избил камнем
10:18, 18 июня 2019Происшествия
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Мужчина несколько раз ударил кондуктора камнем по голове.
Хулиганом оказался 37-летний мужчина / Михаил Лысенко/Facebook
В Днепре мужчина несколько раз ударил камнем кондуктора трамвая, так как не хотел платить за проезд.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
«Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову», - написал он.
Заместитель мэра утверждает, что нападающего уже задержали.
Как сообщал УНИАН, в Чите РФ кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства.
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