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В России кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу

12:13, 14 мая 2019
Русский міръ
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Кондуктор планировал сорвать свой рабочий день / фото УНИАН

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По данным агентства РИА «Новости», в отношении кондуктора возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы.

Как отмечается, мужчина планировал сорвать свой рабочий день с помощью «бомбы».

При этом следователи завершили расследование и направили дело кондуктора в суд.

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Теги: #Россия#минирование