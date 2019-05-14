В России кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу
12:13, 14 мая 2019Русский міръ
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Ему грозит пять лет лишения свободы.
Кондуктор планировал сорвать свой рабочий день / фото УНИАН
В Чите кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства.
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По данным агентства РИА «Новости», в отношении кондуктора возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы.
Как отмечается, мужчина планировал сорвать свой рабочий день с помощью «бомбы».
При этом следователи завершили расследование и направили дело кондуктора в суд.
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