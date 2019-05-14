В России кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу

Ему грозит пять лет лишения свободы.

В Чите кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства. Читайте такжеВ РФ пьяный водитель заявил, что во время ДТП машиной управляла собака По данным агентства РИА «Новости», в отношении кондуктора возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы. Как отмечается, мужчина планировал сорвать свой рабочий день с помощью «бомбы». При этом следователи завершили расследование и направили дело кондуктора в суд.

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