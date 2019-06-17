Части тела разбросало по дороге: в Киеве мужчина прыгнул с моста и погиб под колесами грузовика.

Мужчина прыгнул с путепропровода на проезжую часть и погиб под колесами грузовика.

В Киеве случилось смертельное ДТП возле станции метро «Берестейская».

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Как сообщает dtp.kiev.ua , на месте трагедии сейчас работает полиция.

«Водитель грузовика раздавил мужчину, который прыгнул с путепровода вниз (на проезжую часть – УНИАН). На месте работает полиция. Части тела разбросало по дороге», - говорится в сообщении.

Грузовик двигался в направлении из центра города. Его тормозной путь, как информируют, составляет около 30 метров.

Из-за случившегося есть ограничение в движении транспорта в районе ДТП.