На Львовщине легковушка переехала водителя грузовика, производившего замену колеса

Смертельное ДТП случилось на улице районного центра Броды.

В райцентре Броды на Львовщине водитель грузового автомобиля погиб в результате наезда легковой иномарки.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 июня, около 00:50 на ул. Богуна в городе Броды.

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28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле.

В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.