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На Львовщине легковушка переехала водителя грузовика, производившего замену колеса

10:42, 16 июня 2019
Происшествия
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/Мужчина, который заменял колесо в своем авто, погиб под колесами иномарки / фото: Игорь Зинкевич/«Варта-1»

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 июня, около 00:50 на ул. Богуна в городе Броды.

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28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле.

В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.

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Теги: #ДТП#Львов#наездпогода во Львове