На Львовщине легковушка переехала водителя грузовика, производившего замену колеса
10:42, 16 июня 2019Происшествия
106 0
Смертельное ДТП случилось на улице районного центра Броды.
/
Мужчина, который заменял колесо в своем авто, погиб под колесами иномарки / фото: Игорь Зинкевич/«Варта-1»
В райцентре Броды на Львовщине водитель грузового автомобиля погиб в результате наезда легковой иномарки.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 июня, около 00:50 на ул. Богуна в городе Броды.
Читайте такжеВ центре Львова часть фасада дома упала на голову несовершеннолетней
28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле.
В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter