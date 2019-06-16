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Вывернуло огромные плиты: появились первые детали и фото последствий взрыва в центре Киева

01:35, 16 июня 2019
Происшествия
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В Киеве прогремел мощный взрыв / фото dtp.kiev.ua

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Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели КАРС (Киевская служба спасения) и ГСЧС.

«Известно, что взрывом развратила толстые бетонные плиты толщиной более 20 см. А облако пыли поднялось на высоту почти в 100 м», – говорится в сообщении.

фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, в центре Киеве на улице Тургеневская, 20, прогремел сильный взрыв.

По свидетельствам очевидцев, взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.

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Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве