Вывернуло огромные плиты: появились первые детали и фото последствий взрыва в центре Киева
01:35, 16 июня 2019Происшествия
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По свидетельствам очевидцев, взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.
В Киеве прогремел мощный взрыв / фото dtp.kiev.ua
В Киеве продолжаются работы на месте взрыва – на улице Тургеневская, 20.
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Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели КАРС (Киевская служба спасения) и ГСЧС.
«Известно, что взрывом развратила толстые бетонные плиты толщиной более 20 см. А облако пыли поднялось на высоту почти в 100 м», – говорится в сообщении.
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в центре Киеве на улице Тургеневская, 20, прогремел сильный взрыв.
По свидетельствам очевидцев, взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.
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