"Было слышно на расстоянии в 4-5 км": в центре Киева прогремел мощный взрыв (фото, видео)
00:39, 16 июня 2019Происшествия
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По словам жителей, взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.
О пострадавших информация отсутствует / скриншот
В центре Киеве на улице Тургеневская, 20, прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
«Киев. Тургеневская 20: мощный взрыв, разорвало гараж, порвало газовую трубу. Точные причины пока неизвестны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.
Согласно сообщению, взрыв произошел на территории гаражей. Один из автомобилей был разорван, произошло обрушение.
На месте работают многочисленные бригады бойцов ГСЧС, медиков и патрульной полиции.
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
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