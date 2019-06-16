"Было слышно на расстоянии в 4-5 км": в центре Киева прогремел мощный взрыв (фото, видео)

По словам жителей, взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.

В центре Киеве на улице Тургеневская, 20, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. «Киев. Тургеневская 20: мощный взрыв, разорвало гараж, порвало газовую трубу. Точные причины пока неизвестны», – говорится в сообщении. Отмечается, что взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км. Согласно сообщению, взрыв произошел на территории гаражей. Один из автомобилей был разорван, произошло обрушение. На месте работают многочисленные бригады бойцов ГСЧС, медиков и патрульной полиции.

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