цей матеріал доступний українською

"Было слышно на расстоянии в 4-5 км": в центре Киева прогремел мощный взрыв (фото, видео)

00:39, 16 июня 2019
Происшествия
1370 0
обновлено
О пострадавших информация отсутствует / скриншот

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«Киев. Тургеневская 20: мощный взрыв, разорвало гараж, порвало газовую трубу. Точные причины пока неизвестны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв было слышно даже на расстоянии в 4-5 км.

Согласно сообщению, взрыв произошел на территории гаражей. Один из автомобилей был разорван, произошло обрушение.

На месте работают многочисленные бригады бойцов ГСЧС, медиков и патрульной полиции.

фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве