В Чернигове в Десне 11-летнего мальчика затянуло в водоворот

Ребенка, который отдыхал с родителями, затянуло в водоворот.

В Чернигове в Десне в четверг, 13 июня, утонул 11-летний парень.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области. Согласно информации, в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Черниговской области поступило сообщение о том, что на левом берегу реки Десна в районе автомобильного моста пропал 11-летний парень, который отдыхал вместе с родителями и на некоторое время исчез из поля зрения.

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На место происшествия было направлено отделение аварийно-спасательной части специального назначения управления ГСЧС в области, которые на моторной лодке обследовали надводную акваторию. Патрули Национальной полиции и кинолог со служебной собакой осуществляли патрулирование береговой линии. Также к поисковой операции были привлечены водолазы Черниговской областной спасательно-водолазной службы, они подняли на поверхность тело погибшего парня.

По предварительной информации, ребенка затянуло в водоворот. Ведь это место отдыха на Десне вблизи автомобильного моста не принадлежит к официальным местам купания и отдыха, которые готовят и где обследуют дно реки во время подготовки к пляжному сезону.

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