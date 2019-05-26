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В Броварах утонул подросток, отмечавший с друзьями последний звонок (фото)

10:42, 26 мая 2019
Происшествия
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В Броварах утонул 9-классник / Национальная полиция Киевской области

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Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции Киевской области, подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки возле озера.

Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели. На место прибыли следователи.

К поиску привлекли спасателей. С помощью служебных собак и эхолота они установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере.

К розыску пропавшего подростка включился весь личный состав Броварского отдела полиции, парня искали почти сутки.

Наконец, водолазы нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое детей утонули в оросительном канале при попытке сделать селфи.

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Теги: #полиция#Бровары#школьникпогода в Киеве