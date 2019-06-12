На Житомирщине в реке нашли кости, которые могут принадлежать убитой родителями 5-летней девочке (фото)

Были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости.

В Житомирской области на дне реки правоохранители обнаружили останки, похожие на кости. Они могут принадлежать 5-летней убитой родителями девочке Дарье Макарчук.

"С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели могли исследовать илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - говорится в сообщении ГУ НП в Житомирской области.

Найденные фрагменты отправят на экспертизу, которая должна подтвердить, принадлежат ли они ребенку погибшей. Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году по решению суда 5-летнюю Дашу Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав. Девочка некоторое время проживала в приемной семье. Затем суд вернул ребенка родным родителям.

В августе 2018 года девочка во время семейного конфликта получила смертельные травмы от отца, потом тело ребенка родители сожгли в печи, а останки выбросили в реку. Информация о том, что в селе Листвин Овручского района на Житомирщине родители могли убить свою 5-летнюю дочь, поступила в полицию только 27 мая этого года.

По факту умышленного убийства ребенка полиция начала уголовное производство по п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины. Кроме того, проводится расследование по факту служебной халатности работников социальных служб по делам детей (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Суд города Житомира взял под стражу на 60 суток родителей, которые убили свою пятилетнюю дочь.