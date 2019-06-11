На Харьковщине собака покусала за голову пятилетнюю девочку
В Чугуеве Харьковской области в субботу, 8 июня, малолетнюю девочку покусала собака.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Пятилетнюю пострадавшую с многочисленными укусами головы доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Сейчас угрозы жизни девочки нет.
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Как рассказали родственники пострадавшей девочки, ребенка покусал соседский пес, который сорвался с привязи.
Информация внесена в Журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и привлечению к ответственности лиц, по вине которых произошла данная ситуация.
В местной группе «Честно-pro-Чугуев» в Facebook рассказали, что пострадала девочка по имени Полина. Ребенка от агрессивной собаки защитил сосед Анатолий.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате нападения двух собак породы алабай госпитализировали школьника.