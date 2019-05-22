В Одесской области два алабая жестоко покусали школьника

По словам местных жителей, пострадавшему мальчику медики наложили 23 шва.

В Одесской области в результате нападения двух собак породы алабай госпитализирован школьник.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось на прошлой неделе в Лиманском районе Одесской области.

В частности, два алабая напали на жителя села Александровка – ученика 3 класса Ивана Тарахненко, когда он возвращался из школы.

В главке отметили, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Жители Александровки в социальных сетях пишут, что пострадавшему мальчику медики наложили 23 шва, у него «разорваны» спина, руки, бедра, левая сторона лица. Как отмечается, потерпевший – очень хороший и добрый мальчик.

Собаки якобы принадлежат местному депутату Наталье Кононенко, которая свою ответственность признает и оказывает помощь в лечении ребенка. Она выбежала из дома и пыталась оттащить животных, но сразу это не получилось. Со слов очевидцев, увидев происходящее, она потеряла сознание, но, придя в себя, смогла увести собак во двор.

Предполагается, что калитка в частное домовладение была плохо закрыта.

Как отмечают местные жители, потерпевшему предстоит длительная реабилитация. Они начали сбор средств для ребенка.

В полиции не подтвердили и не опровергли информацию о владельце собак.