В Днепре мужчина погиб жуткой смертью: его намотало на барабан на металлопрокатном заводе

Предварительно, мужчина не придерживался техники безопасности.

На одном из предприятий в Индустриальном районе Днепра трагически погиб мужчина. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата.

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От полученных травм 28-летний сотрудник предприятия "АВ металл групп" скончался на месте, сообщает "Информатор".

Со слов его коллег, от мужчины осталась лишь голова. Предварительно, мужчина не придерживался техники безопасности, вследствие чего его затянуло на вращающийся барабан.

Действительно ли это стало причиной несчастного случая, разбираются правоохранители. По данному факту ведется специальное расследование.

Ранее в Сумах погиб 67-летний мужчина, который упал в чан с фосфорной кислотой на территории предприятия "Сумыхимпром".