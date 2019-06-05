Полиция задержала серийного расхитителя храмов

Краденое злоумышленник переправлял через посредника в соседнее государство.

Полиция задержала подозреваемого в совершении более 40 краж из храмов.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Оперативники уголовного розыска три месяца документировали преступную деятельность 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении серии краж из церквей.

Злоумышленник совершил более 40 краж из храмов по всей территории страны. Он присваивал старинные церковные книги, иконы, украшенные серебром и позолотой, и другое церковное имущество. В частности, сообщили в Нацполиции в Киевской области мужчина похитил старинную икону с золотым напылением весом около 40 килограммов.

Краденое злоумышленник переправлял через посредника в соседнее государство. Во время очередной такой попытки его задержали полицейские.

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При осмотре автомобиля фигуранта полицейские изъяли несколько икон, украденных в одной из церквей Запорожской области, а также навигатор и средства для взлома замков и открытия окон.

Следователями начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. После поступления результатов экспертиз и установления стоимости похищенного будет поднят вопрос о переквалификации содеянного.

Задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Судом избрана задержанному мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 135 тысяч гривень.