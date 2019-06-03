Черновицкие журналисты нашли автора провокационного видео об «аннексии Буковины»

Он оказался писателем-фантастом.

Черновицкие журналисты нашли автора провокационного любительского видео, в котором Румыния якобы захватывает территории части Черновицкой и Одесской областей после начала широкомасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Как сообщает черновицкий телеканал UA: Буковина на своей Facebook-странице, автором видео оказался гражданин Румынии Дан Ионеску, проживающий в Бухаресте. В комментарии журналистам он отметил, что указанный ролик является частью его фэнтези книги «об альтернативных временах».

Как сообщили журналисты телеканала, они сегодня провели беседу с автором видеоролика при помощи Skype.

«Он прислал нам элементы видео, которые использовал в ролике, и подтвердил, что это он его смонтировал. Дан Ионеску говорит, что видео является частью его фэнтези книги об альтернативных временах», - сообщают журналисты.

Однако, по словам журналистов, мужчина заявил, что поддерживает украинскую независимость и уважает границы Украины.

«Также Дан Ионеску сказал, что написал в «Фейсбуке» Анатолию Матиосу и объяснил, что это видео об альтернативной временной линии. В то же время пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган ответила нам, что фейсбук-мессенджер Анатолия Матиоса в настоящее время заблокирован», - сообщает в своей заметке телеканал.

Как сообщал УНИАН, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собирает совещание из-за видео о якобы нападении Румынии на часть Черновицкой и Одесской областей. Чиновник также отметил, что внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к «совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой» заявил, что автором видеоролика являются выходцы из Российской Федерации.