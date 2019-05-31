«Минер» пятизвездочного отеля во Львове дал сутки на вывод войск из Донбасса

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, сделавшего ложное сообщение.

Во Львове вчера проводилась эвакуация из помещения пятизвездочного отеля «Нобилис» после поступления анонимного сообщения с угрозами взорвать взрывчатку, если в течение 24 часов не будут выведены войска из Донбасса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 мая на электронную почту гостинично-ресторанного комплекса «Нобилис», расположенного в центре города на ул. Фредра, 5, поступило сообщение о заминировании данного заведения с требованием в течение 24 часов вывести войска из Донбасса, в противном случае - сработают взрывные устройства.

По указанному адресу работали подразделения сил гражданской защиты области и города Львова. После проведения обследования помещений и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, предоставившего ложное сообщение.

Справка УНИАН. Пятизвездочный отель «Нобилис» расположен в историческом центре Львова. Отель входит в перечень «100 лучших отелей Украины».