Катастрофа Ми-8: погибшие участвовали в миротворческих операциях, а командир – в войне на Донбассе

Вертолет Ми-8, который разбился в Ривненской области, был после капитального ремонта.

Почти весь экипаж вертолета Ми-8, разбившегося в Ривненской области, неоднократно участвовал в миротворческих операциях, командир - летчик первого класса, получил государственную награду за эвакуацию раненых из опасных участков передовой на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной бригады армейской авиации (ОБрАА) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Шур журналистам во Львовской области.

«Полеты выполнялись в рамках плана боевой подготовки, вертолет Ми-8 - достаточно надежная машина. Человеческий организм дает иногда сбои, а техника тем более», - заявил он.

По словам Шура, сейчас полеты запрещены, в настоящее время проводятся следственные действия. «Это была вторая летная смена на этой неделе. По плану с 18.00 мы проводили те полеты», - добавил он.

Военный отметил, что вертолет Ми-8, который разбился в Ривненской области, был после капитального ремонта. «Документация изымается, проводятся определенные проверки», - сказал Шур.

На вопрос, почему в составе экипажа было четыре человека, а не три, он ответил: «Молодой борттехник получал путевку в жизнь, получал допуск для того, чтобы самостоятельно летать, за ним закрепляется инструктор. Поэтому в составе экипажа было 4 человека в связи с тем, что был просто бортовой техник и бортовой техник-инструктор. Это не был его первый полет. В летной практике не может быть такого, что за один день выполнять все необходимые задачи», - сказал он.

«Погибший командир - опытный летчик первого класса, участвовал с самого начала в событиях, которые происходили на востоке Украины, имеет государственную награду за выполнение заданий, им очень много спасено раненых с опасных участков передовой... весь экипаж был опытный, практически все неоднократно принимали участие в миротворческих операциях. Опыт был огромный как в выполнении полетов в горах, и в сложных метеоусловиях», - добавил Шур.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.