В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации

Трагедия произошла в Овручском районе. Гадюка ужалила ребенка в поле.

В Житомирской области 9-летнего мальчика в поле укусила гадюка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, этот случай произошел вчера в Овручском районе. Змея напала на ребенка в поле, ужалив в ногу. С сильной болью мальчика оперативно госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении Овруцкой районной больницы, состояние здоровья - удовлетворительное. Медики говорят, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

В управлении также напомнили, что с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались. Встретить них можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.