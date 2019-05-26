На Одесщине неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль, никто не пострадал.

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась во дворе частного жилого домостроение 42-летней местной жительницы. В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительным данным, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 феврале в Рени Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).

По данному факту было начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.