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На Одесщине неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

16:57, 26 мая 2019
Происшествия
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Иллюстрация / Информатор

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась во дворе частного жилого домостроение 42-летней местной жительницы. В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительным данным, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 феврале в Рени Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).

По данному факту было начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одесса#гранатапогода в Одессе