На Одесщине неизвестные бросили гранату во двор жилого дома
В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась во дворе частного жилого домостроение 42-летней местной жительницы. В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По предварительным данным, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 феврале в Рени Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).
По данному факту было начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.