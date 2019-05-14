"Тварь, с*ка жирная!": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину ногами на улице (видео)
14:51, 14 мая 2019Происшествия
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Сеть шокирована таким способом разрешения конфликта.
Прохожие все снимали на видео / Скриншот
В Запорожье между мужчиной и женщиной завязался конфликт на улице, который перерос в жесткую драку.
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Как говорится на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook, женщина сделала замечание владельцу авто и ударила авто по крылу, за это мужчина стал бить ее ногами.
Видео происшествия снимали на камеру прохожие. "Тварь, с*ка жирная!", - слышно, как кричит в адрес женщины мужчина.
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