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"Тварь, с*ка жирная!": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину ногами на улице (видео)

14:51, 14 мая 2019
Происшествия
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Прохожие все снимали на видео / Скриншот

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Как говорится на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook, женщина сделала замечание владельцу авто и ударила авто по крылу, за это мужчина стал бить ее ногами.

Видео происшествия снимали на камеру прохожие. "Тварь, с*ка жирная!", - слышно, как кричит в адрес женщины мужчина.

Ранее житель Киева нанес своему приятелю несколько ударов молотком по голове из-за ссоры на почве ревности и сам пришел сдаваться в полицию.

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Теги: #Запорожье#избиениепогода в Харькове