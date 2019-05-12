Киевлянин приревновал свою жену к приятелю и избил его молотком

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали медики.

Житель Киева нанес своему приятелю несколько ударов молотком по голове из-за ссоры на почве ревности и сам пришел сдаваться в полицию.

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Как сообщается на сайте киевской полиции, инцидент произошел в квартире на улице Оноре де Бальзака. Для установления всех обстоятельств правоохранители выехали по адресу инцидента.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Плешков, двери квартиры были открыты, а в помещении лежал мужчина в крови:

«Ссора между 57-летним владельцем дома и 59-летним потерпевшим возникла после употребления алкогольных напитков на кухне. Хозяин приревновал свою жену к гостю и ударил его несколько раз по лицу, а после этого взял молоток и нанес им три удара по голове потерпевшему. Оставив орудие преступления на полу, фигурант пришел в управление полиции. Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали медики "скорой" для оказания необходимой помощи.

По данному факту справоохоронці открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 11 мая, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек по адресу улица Тычины,11 в квартире обнаружили тела двух людей и истощенную двухлетнюю девочку.