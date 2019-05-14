В результате ДТП на Львовщине пострадали пять человек (фото)

Двое пострадавших - несовершеннолетние.

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый-Журавно" во Львовской области пострадали пять человек, среди них двое - несовершеннолетние.

Авария произошла вчера, 13 мая. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Daewoo Lanos, которым управлял 50-летний житель города Жидачев и BMW, за рулем которого находился 23-летний житель Стрыйского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров BMW в возрасте 13, 16 и 30 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Киеве полицейский Prius лоб в лоб столкнулся с BMW, пострадали три человека.