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В результате ДТП на Львовщине пострадали пять человек (фото)

11:37, 14 мая 2019
Происшествия
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На Львовщине в результате столкновения двух легковушек пострадало пять человек / фото Varta 1

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый-Журавно" во Львовской области пострадали пять человек, среди них двое - несовершеннолетние.

Авария произошла вчера, 13 мая. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

фото Varta 1

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Daewoo Lanos, которым управлял 50-летний житель города Жидачев и BMW, за рулем которого находился 23-летний житель Стрыйского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров BMW в возрасте 13, 16 и 30 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

фото Varta 1

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Киеве полицейский Prius лоб в лоб столкнулся с BMW, пострадали три человека.

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Теги: #ДТП#Львовщинапогода во Львове